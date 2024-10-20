Как сообщает «НБН», со ссылкой на официальную страницу Международного валютного фонда (МВФ), западные аналитики полагают — на протяжении грядущей зимы, Украине будет не хватать несколько Гигаваттов электричества для стабильного энергоснабжения населения и бизнеса.

В соответствии с оцениванием МВФ, в течение зимы возможен существенный дефицит электроэнергии (от 3 до 4 Гигаватт), при этом, риск снижения объемов генерации электричества повышается, так как российские обстрелы не прекращаются.

Эксперты МВФ отмечают — правительство Украины нацелено на выполнение амбициозного сценария, предусматривающего постройку объектов, вырабатывающих дополнительно 1 Гигаватт электроэнергии, а также намерено, до завершения текущего года, увеличить импорт электричества из стран Евросоюза более, чем на 2 Гигаватта, одновременно отремонтировав поврежденное оборудование, что, судя по всему, вряд ли осуществимо.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, когда стоимость электричества для населения повысят до 9 гривен/киловатт.