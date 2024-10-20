Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», захватчикам приходится использовать практически весь авиапарк, чтобы надлежаще патрулировать воды у западного и южного побережья временно оккупированного Крымского полуострова.

По словам Плетенчука, в воздушное пространство в районе Крыма, выведены как самолеты, так и БПЛА противника, которые усиленно патрулируют акваторию Черного моря у вышеописанных участков береге.

Кроме того, «вторая армия мира» применяет и вертолеты для противодроновой борьбы, стремясь подобным образом обезопасить остатки ЧФ, «спрятавшегося» в пунктах базирования от потенциальных дроновых атак.

При этом, аналогичный процесс патрулирования, «эта оборона», проводится и у так называемого Крымского моста — именно здесь «авиация задействована максимально»: от винтовых до фронтовых бомбардировщиков и реактивных истребителей.

Ранее мы писали о том, как Плетенчук комментировал кибератаку ГУР на систему контроля судоходства РФ.