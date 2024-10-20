Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины, наши бойцы не прекращают отправлять «на концерт к Кобзону» недовоинов 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В частности, разведывательным подразделением указанной бригады, была штурмом взят оборонный плацдарм российских морпехов, обустроенный в одной из лесопосадок на территории Курщины.

Вопреки тому, что российские военные преступники полагали — они находятся в полной безопасности, но это убеждение опровергла стремительная атака полесских десантников: «освободители» не успели надеть экипировку и даже остались без берцев.

На видео можно рассмотреть 9 тел «хороших русских», однако в действительности в «черные пакеты» отправилось 14 представителей путинских войск:

Ранее мы писали о том, что РФ активизирует наступление на Купянском направлении в ближайшее время.