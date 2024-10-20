Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), ключевым намерением таких «гостей», является организация массового вывоза маленьких украинцев на территорию государства-террориста с последующим усыновлением.

В частности, недавно дом-интернат в Шахтерске (Горловский район Донетчины) «проинспектировал» так называемый сенатор страны-агрессора Александр Волошин, пообещавший воспитанникам заведения обязательно свозить их в Москву.

Кроме того, до конца текущего года, данные реестра детей (оставшихся без родителей) с ВОТ, внесут в «федеральный банк сирот» РФ: это задание Кремль поставил местным коллаборационистам.

Таким образом, РФ совершает очередное преступление, стремясь контролировать и вывозить детей-сирот с ВОТ на свою территорию, что грубо нарушает нормы международного права и является элементом геноцида, нацеленным на уничтожение украинской идентичности, то есть попросту принудительной ассимиляцией в российском социуме, без права возвращения домой.

Ранее мы писали о том, что РФ привлекает турецких и армянских пропагандистов для «обеливания» оккупации Украины.