Как сообщает «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт «Громадського радіо», по мнению Лидии Ткаченко, являющейся старшей научной сотрудницей Института демографии и социальных исследований, Кабмин заложит в проект госбюджета на 2025 год объем средств, необходимый для проведения индексации пенсий, вопреки заявлениям о «заморозке» социальных стандартов на 3 года.

По словам Ткаченко, процесс и размер индексации в Украине напрямую связан с темпами инфляции в стране (достигла более 8 процентов) и размером средней зарплаты, с которой отчисляется единый социальный взнос (ЕСВ). Кроме того, динамика роста учитываемых ПФУ зарплат отличается большой сезонностью.

В частности, социально-пенсионным ведомством опубликована статистика по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале текущего года зафиксирован существенный рост размера официальных доходов населения.

Старшая научная сотрудница резюмировала:

Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12 процентов [с 2025 года]. В прошлом году этот показатель составил около 6 процентов.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, как пенсионерам оформить доплату в 944 гривны.