Как сообщает «НБН» со ссылкой на мнение, опубликованное в официальном X-профиле экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, БРИКС не сможет полноценно реализовать совместные решения, так как государства-члены этой организации не отличаются единством.

По словам Кулебы, следует игнорировать, и даже исключить «чрезмерную» реакцию на созыв БРИКСа, возникшего как альтернатива «Большой семерке», вопреки тому, что сейчас казанский саммит выглядит значимым. В частности, весьма маловероятно, что БРИКС сможет опередить G7, по понятной причине: последняя указанная организация процветает благодаря единству, тогда как в БРИКСе этого не хватает, — «он объединяет среди других, таких соперников, как Индия и Китай».

Кроме того, чем более амбициозными становятся цели отдельных членов БРИКС и чем большее количество стран присоединяется к нему, тем сильнее затормозится выполнение совместных решений.

Экс-глава МИД добавил:

Путину могут понравиться эти заявления, но превращение их в настоящую влиятельную антизападную политику столкнется с огромными препятствиями.

Ранее мы писали о том, что стали известны реальные цели Моди и Путина на БРИКС.