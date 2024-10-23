Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал BBC, предвыборным штабом Дональда Трампа подана жалоба Федеральной избирательной комиссии (FEC) относительно действий Лейбористской партии Великобритании — якобы представители этой фракции осуществляют «откровенное иностранное вмешательство» в выборы в США, поддерживая кампанию кандидата-демократа Камалы Харрис.

В жалобе указывается — СМИ сообщали о контактировании Лейбористской партии и штаба Харрис, в частности, британцы ведут агитационно-волонтерскую деятельность, которую у Трампа считают противозаконными «взносами».

Также, в жалобе упоминается пост, размещенный в соцсети LinkedIn, в котором один из лейбористов сообщал — «почти 100» нынешних и экс-членов его партии намерены отправиться в те штаты, где проходит предвыборная гонка.

При этом, правилами Федеральной избирательной комиссии США, разрешается работа иностранных граждан в качестве волонтеров штабов, если активистам не компенсируют такую деятельность.

Ранее мы писали о том, что Харрис заявляла — Путин будет «сидеть в Киеве» в случае возвращения Трампа в Белый дом.