Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «24-канала», по мнению главы комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олега Попенко, грядущая корректировка тарификации различных видов коммунальных услуг в большую сторону, может быть прямо связана с меморандумом МВФ.

Исходя из слов Попенко, обязательное увеличение тарифов на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) четко внесено в меморандум, подписанный Киевом и Международным валютным фондом. В частности, положениями документа отдельно выделяется — Кабмин должен провести поэтапное повышение тарифов, основываясь на обновленном механизме расчета, учитывая влияние всех негативных социальных факторов.

Эксперт резюмировал:

Я ожидаю в следующем году поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что МВФ прогнозировал значительный дефицит электроэнергии в Украине зимой.