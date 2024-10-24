Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники CNN, представители отдела общественной добропорядочности Министерства юстиции США предупредили комитет миллиардера-трамписта Илона Маска America PAC — намерения бизнесмена, касающиеся перечисления 1 млн долларов за продвижение вышеописанной петиции, открыто нарушают нормы федерального законодательства.

В частности, американским федеральным законом прямо запрещается финансово «мотивировать» людей к регистрации для участия в избирательном процессе. При этом, для подписания петиции Маска, гражданам США необходимо зарегистрироваться для осуществления голосования в ряде штатов, согласно местным законам.

Следует отметить, что America PAC выплачивает 1 млн долларов людям, имена которых определяются в случайном порядке, из списка «подписантов» данной неоднозначной петиции, косвенно поддерживающей предвыборную кампанию консерватора-республиканца Дональда Трампа.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в штабе Трампа заявляли — Лейбористская партия Великобритании вмешивается в президентские выборы в США.