Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-аккаунт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, УВКБ ООН выделена дополнительная сумма в 265 млн гривен, что позволит покрыть расходы в рамках госпрограммы «Прихисток» еще на несколько месяцев.

В частности, совместными усилиями ОПУ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Минреинтеграции, отечественного внешнеполитического ведомства и Минвосстановления, реализация госпрограммы пролонгирована до конца текущего года.

Следует напомнить, что госпрограммой предусматривается компенсирование расходов частных домохозяйств (450 гривен/ежемесячно за каждую проживающую особу), которые предоставили квартиры/дома переселенцам (ВПЛ), покинувшим территории, где продолжаются боевые действия/временно оккупированные города или села.

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