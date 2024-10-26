Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал арабской службы Sky News, российские спецслужбы за несколько часов до «удара возмездия» Израиля проинформировали Иран касательно подготовки данной атаки.

В соответствии с данными Sky News, Москва сообщила Тегерану о маршрутах перемещения американских и израильских военных, якобы предоставив эти сведения «в рамках сотрудничества с Ираном», а также для минимизации эскалации в ближневосточном регионе.

Следует отметить, что иранское правительство преуменьшило масштабы последствий израильской атаки, утверждая — только некоторые объекты понесли весьма «ограниченный ущерб». При этом, удары ЦАХАЛа были направлены и на военные базы, расположенные в иранских провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.

Ранее мы писали о том, что РФ намерена вывести на орбиту два «гражданских» спутника Ирана.