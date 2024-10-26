Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Обозревателя», руководитель временной специальной комиссии украинского парламента, отвечающей за вопросы защиты прав ВПЛ Павел Фролов заявил — Кабмин и народные избранники призывают пересмотреть подход к оказанию помощи переселенцам, поскольку условия не учитывают многих потребностей граждан, покинувших опасные/оккупированные регионы.

В частности, «урезание» расходной части госбюджета на финподдержку ВПЛ объясняется скорректированными критериями предоставления выплат, которые, в итоге, лишат весомую часть переселенцев права на помощь государства.

Одно из таких неоднозначных условий — общий доход семьи не должен превышать 9 444 гривны/ежемесячно, что является нереалистичной суммой для обеспечения минимальных потребностей в жилье и продуктах, в особенности, если речь идет об одиноком человеке.

Помимо лимитированного дохода, правительство добавило еще один критерий для получения выплат ВПЛ — у претендентов на государственную помощь не должно быть депозитов, превышающих 100 000 гривен (даже если эти средства — наследство).

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции сообщали, на какой срок продлят программу соцподдержки «Прихисток».