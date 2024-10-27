Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по мнению Тараса Лесового, являющегося начальником казначейского департамента «Глобус-Банка», текущий месяц закончится достаточно предсказуемо — внутренний рынок сохранит привычное балансирование между объемом спроса и предложений на валюту.

В частности, согласно прогнозированию Лесового, ключевые характеристики рынка валют с понедельника (28 октября) по воскресенье (3 ноября) будут такими:

коридоры вероятностных валютных колебаний составят от 41,1 до 41,5 гривны/доллар и от 45 до 47 гривен/евро (на межбанковском рынке), а также от 41,2 до 41,7 гривны/доллар и от 45 до 47,5 гривны/евро («в обменниках»);

усредненная разница курсов «межбанка» и наличного рынка установится в 0,3-0,5 гривны;

умеренные недельные отклонения останутся в пределах 2 процентов от начального курса недели.

Лесовой добавил, что поскольку курсовые показатели ежедневно станут хоть и медленно, но расти, то:

…На конец года курс американской валюты может достичь «границы» в 42 гривны.

Ранее мы писали о том, что МВФ обновлял прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года.