Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Владислава Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», все командные высоты на линии боевого соприкосновения рядом Левадным контролируются Силами обороны, и в этом районе продолжается ведение оборонительной операции, направленное на восстановление утраченных позиций.

По словам Волошина, армия Путина нарастила усилия, осуществив перегруппировку резервов после захвата Угледара, что позволило оккупантам перейти к массированным штурмовым действиям на Запорожье, и, в итоге, достигнуть частичного и малозначимого успеха после вклинивания оборону ВСУ «на глубину примерно опорного пункта взвода». Сейчас под Левадным не прекращаются мероприятия, нацеленные на восстановление положения в данной зоне, а также предусматривающие оперативную стабилизацию обстановки.

Кроме того, спикер «Таврии» добавил, что Левадное не полноценный населенный пункт, а является простым полевым станом, расположенным в низине, то есть защищать село, в частности, проводить здесь оборонительные действия, — «немного сложно».

Ранее мы писали о том, что защитники успели вытащить из-под огня оккупантов двух гражданских в Селидово.