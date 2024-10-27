Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал оперативно-тактической группировки войск «Харьков», текущая обстановка на подконтрольном направлении не претерпела значительных изменений, и по-прежнему остается довольно сложной.

В частности, в течение последних 24 часов, враги 7 раз пытались штурмовать позиции ВСУ под Волчанском и Старицей. Кроме того, «вторая армия мира» нанесла 12 ударов, применив 14 корректируемых авиабомб и 39 неуправляемые авиаракеты, выпустила 26 дронов-камикадзе, и 353 обстреляла позиции защитников.

Также, суточные потери «освободителей» на Харьковщине составили 121 человек (45 — убитыми и 76 — ранеными). Помимо этого, «утилизировано»/поражено:

7 артсистем;

20 единиц авто и спецтехники;

48 беспилотников;

1 противотанковое средство;

77 укрытий для «живой силы»;

3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Ранее мы писали о том, что власти Тамбовской области пожаловались на последствия «прилетов» дронов-камикадзе.