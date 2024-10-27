Как сообщает «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль главы Минсоцполитики Украины Оксаны Жолнович, слухи, формирующие негативное впечатление среди населения относительно изменений в функционировании МСЭК и системы соцподдержки лиц, получивших инвалидность, не имеют оснований, то есть беспочвенны.

По словам Жолнович, всем гражданам, которым назначили пенсии по инвалидности, продолжат начислять соцвыплаты после вышеописанной реформы. В частности, никакие выплаты/госгарантии гражданам, получавшим пенсии на законных основаниях, не будут сокращены или пересмотрены.

Чиновница добавила, что трансформирование соцподдержки особ, получивших инвалидность, направлена на расширение помощи тем, кто получил травму/вред здоровью, а также позволит ускорить ее предоставление, уменьшив бюрократию, и сделав данную систему, как во время, так и после болезни/травмы, более понятной, упрощенной и комфортной для граждан.

Ранее мы писали о том, что Ляшко отвечал, готов ли уйти в отставку из-за коррупции в МСЭК.