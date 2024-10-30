Как сообщает «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения и видеоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Государственной пограничной службы Украины, Волчанска в Харьковской области фактически не существует, поскольку город сравняли с землей постоянные российские бомбардировки КАБами.

Исходя из слов и видео, опубликованных нашими пограничниками, от города остались одни руины — большая часть жилых домов и объектов критические-важной инфраструктуры «вторая армия мира» разрушила.

На видеокадрах, размещенных ниже, можно рассмотреть полностью разбитые или сожженные разнообразные здания, уничтоженные многоэтажные дома и густые столбы дыма, являющиеся последствиями регулярных возгораний, спровоцированных взрывами из-за регулярных обстрелов армии Путина:

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 29 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на прилет по Российскому университету спецназа им. В.В. Путина в Гудермесе.