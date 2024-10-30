Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), недавно враги провели рейды, нацеленные на конфискацию «нелицензионного телевизионного оборудования» у местного населения, оставшегося на ВОТ.

В частности, дело касается разнообразного спутникового оборудования, которое оккупанты изымают, чтобы взамен отобранной техники, людям приходилось устанавливать ТВ-комплекты «русского мира».

Отмечается, что российское ТВ-оборудование станет предоставляться исключительно на бесплатной основе, поскольку никто из жителей ВОТ не намерен платить за пропаганду Москвы (трансляция «русского мира» охватывает не менее 20 рупоров кремлевской лжи).

В ЦНС подчеркивают — вышеописанные действия «властей» являются составляющей информационной доктрины Кремля, предусматривающей изоляцию населения от альтернативных данных и максимальное тиражирование российской неправды.

Ранее мы писали о том, что страна-агрессор вовлекает турецких и армянских пропагандистов в оправдание оккупации Украины.