Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль главы Минобороны Украины Рустема Умерова, его ведомство намерено оптимизировать возврата имущества военнослужащими после несения службы.

По словам руководителя Минобороны, сделан еще один шаг, позволяющий упростить ведение отчетности за имущество для защитников нашей страны: теперь исключительно бронежилет и каска подлежат возвращению в арсеналы ВСУ. Таким образом, спальные мешки, карематы, фляги и прочие вещи останутся у воинов, которым больше не придется беспокоиться о сдаче подобных вещей.

Умеров подчеркнул, что вышеописанных изменений очень долго ждали в ВСУ, поскольку бойцы предпочитают сконцентрироваться на выполнении боевых задач, — «а новое обмундирование мы всегда предоставим».

Глава оборонного ведомства подвел итоги:

Продолжаем работать над упрощением системы обеспечения, чтобы повысить эффективность наших защитников.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны пересмотрят требования к калорийности продуктов для ВСУ со следующего года.