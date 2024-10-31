Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, оккупанты захватили украинское телекоммуникационное оборудование, перепрограммировав его для осуществления вышеописанных целей.

По словам Черняка, «перепрошивка» оборудования позволяет спецслужбам государства-террориста отслеживать действия граждан, в частности, вести фиксацию попыток доступа к «запрещенным» ресурсам в сети Интернет и изучать сообщения в мессенджерах.

Кроме того, захватчики создают поддельные инфоресурсы и аккаунты в мессенджерах, имитирующие украинские, чтобы спровоцировать население и потом его задерживать.

В военной разведке призвали жителей ВОТ соблюдать бдительность и открывать контакты и инструкции, направленные на сохранение безопасности, только на официальных сайтах/чат-ботах ГУР МОУ.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС объясняли, зачем захватчики конфискуют спутниковое оборудование у населения на ВОТ.