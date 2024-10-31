Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Экономической правды», на протяжении 9 месяцев этого года, на начисление спецпенсий государство потратило почти 88 млрд гривен, а до января 2025 года данная сумма возрастет до 120 млрд гривен.

В Украине насчитывается не менее 6 867 прокуроров-пенсионеров и почти идентичное количество судей, большая часть которых получает пенсионное пособие, не прекращая работать на своих должностях.

Как стало известно, к началу 2024 года, средний размер соцпомощи прокурорам был в 4,5 раза выше, чем средняя пенсия в Украине (21 500 гривен), а финансовое «содержание» судей — в 21 раз (96 000 гривен).

Всего в нашей стране, в соответствии с данными Минсоцполитики, насчитывается 10,28 млн пенсионеров (помимо судей и прокуроров — госслужащие, правоохранители, военные и «чернобыльцы»), из которых специальное пенсионное пособие, согласно различным нормам законодательства, получают 780 200 граждан.

Ранее мы писали о том, как Жолнович отвечала, повлияет ли реформирование МСЭК на выплату пенсий по инвалидности.