Как информирует «НБН» со ссылкой на материал RTVS, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в КНР открыто поддержал китайско-бразильскую «мирную инициативу», одновременно раскритиковав западных партнеров Украины за якобы целенаправленную эскалацию войны против РФ.

Исходя из слов Фицо, Пекин справедливо выражает обеспокоенность касательно «неконтролируемой эскалации напряженности и угрозы ядерного конфликта» на фоне войны РФ против Украины. При этом, по мнению главы словацкого правительства, Евросоюз не намерен отказываться от «военной риторики», сделав все, чтобы не подписывать реалистичные мирные договоренности (2022 года), а идентичная инициатива [«Формула мира»] Зеленского, «припала пылью», поскольку является фантастической, — «и вместо ее новой версии», украинский лидер презентует «план победы».

Отдельно Фицо предсказуемо «восхитился» вышеописанным «мирным планом» Пекина и Бразилиа, в период общения с лидером КНР Си Цзиньпином указав, — они сходятся в позиции относительно «невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украине Запад продолжает предоставлять военную и финансовую помощь».

Ранее мы писали о том, как Фицо в интервью Скабеевой критиковал союзников в ЕС за военную помощь Украине.