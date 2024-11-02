Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канала Israel Defense Force, вышеописанным ударом израильтян был уничтожен террорист Изз аль-Дина Кассаб.

Как стало известно, Кассаб являлся членом «политического» бюро ХАМАСа и отвечал за национальное сотрудничество в организации, а также контролировал координацию и стратегически-военные связи между группировкой и идентичными террористическими формированиями в Секторе Газа. В ЦАХАЛ отмечают — данный главарь экстремистов-исламистов был ответственен за планирование и осуществление атак на государство Израиль.

Кроме того, Кассаб оставался одним из последних высокопоставленных функционеров политбюро ХАМАСа, находившегося на территории палестинского анклава. Также, одновременно с этим главарем (ехали в одном автотранспортном средстве), был уничтожен и его помощник, боевик Айман Айеш, что можно рассмотреть на видео ниже:

Ранее мы писали о том, что Москва заранее проинформировала Тегеран об израильской атаке 26 октября.