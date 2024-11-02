Как сообщает «НБН» со ссылкой на информацию и видеоматериал, обнародованные в Telegram-профиле Мариупольского городского совета, на данное сомнительное «мероприятие» захватчики согнали более 200 украинских детей.

Вышеописанное «событие», предсказуемо, прошло под флагами государства-террориста и, соответственно, под звуки российского гимна.

Таким образом, несовершеннолетних украинцев демонстративно русифицировали и милитаризировали: под видом патриотического воспитания, детей вовлекли в военные программы, пропагандистские мероприятия и предложили «отдохнуть» в лагерях, где оккупанты обучают основам боевой подготовки, применению оружия и идеологически обрабатывают.

Следует отметить, что указанный филиал Нахимовского училища открыт в Приморском районе Мариуполе, и в это «заведение» завербовали детей 5-7 классов (от 12 до 14 лет).

Ранее наш информационный портал писал о том, что жителя Мариуполя обвиняли в убийстве россиянина, который без разрешения занял квартиру в их доме.