Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль главы службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, отреагировавшего на критику нардепа Марьяны Безуглой, в его роду войск не стали сбивать меньше «Гераней-2/Шахедов» из-за переориентации личного состава на выполнение наземных задач.

По словам Игната, «защитников неба» в действительности начали направлять в пехоту, но не от «хороших времен». При этом, поскольку личного состава забирают достаточно много, такие действия украинского генералитета весьма «болезненны» для формирований Воздушных Сил, закрывающих небо на определенных направлениях, что некоторым образом «влияет на общую картину».

Экс-спикер Воздушных Сил добавил:

…Есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!

Кроме того, Игнат отдельно заверил — процент уничтожения российско-иранских дронов-камикадзе вовсе не сократился, и это подтверждают ежедневные официальные сводки.

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 2 ноября, КГГА сообщала о последствиях падения фрагментов сбитых «Шахедов» в 6 районах столицы.