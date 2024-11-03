Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал вашингтонского Института изучения войны (ISW), поддержка Украины Южной Кореей, вероятно, усилится в ближайшее время по причине прибытия подразделений северокорейской армии в РФ.

Аналитики ISW указывают — Сеул ясно дал понять о потенциальной готовности к расширению военной помощи Киеву на фоне непрекращающихся сигналов украинской военной разведки относительно размещения сил КНДР рядом с российско-украинской границы.

В частности, Институт изучения войны ссылается на предупреждение главы южнокорейского внешнеполитического ведомства Чо Тэ Юля, который 1 ноября заявил о рассмотрении всех вероятных сценариев, отвечая на вопрос касательно потенциальной отправки вооружения Украине после размещения войск КНДР в РФ.

Кроме того, Чо отдельно подчеркнул: Южная Корея станет отслеживать активность северокорейских войск в РФ и изучать «выгоды», которые Пхеньяну гарантирует Москва, для определения вектора действий.

Ранее мы писали о том, что известно о трех генералах КНДР, которых Ким Чен Ын отправил в РФ.