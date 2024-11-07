Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Новини.LIVE», по мнению экономиста Сергея Якубовского, вопреки войне и большим расходам на оборону, в госбюджет заложили достаточный объем средств на социальные выплаты.

По словам Якубовского, на 2025 год власти установят размер прожиточного минимума в 3 000 гривен/ежемесячно, а также запланировали поднятие минимальной заработной платы до 8 000 гривен. На весь этот небольшой список нужд, государственным бюджетом предусмотрено выделение 400 млрд гривен.

Эксперт уверен, что начисление льгот и пенсий гарантировано вышеуказанным объемом средств, и даже если расходной части будет мало, то правительство возьмет деньги из иностранных инвестиций.

Якубовский несколько неуверенно резюмировал:

Конкретизировать мы сейчас это не можем, потому что не знаем, что получим в конечном итоге такие изменения.

Ранее наш информационный портал писал о том, какую сумму выделил госбюджет в 2024 году на спецпенсии прокуроров и судей.