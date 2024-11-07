Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неоднократно получавшего щедрые похвалы от Дональда Трампа, новоизбранный президент США позвонил ему из поместья миллиардера в штате Флорида.

По словам Орбана, он увидел, что звонок поступил из резиденции Трампа, Мар-а-Лаго, и, в итоге, имел первый телефонный разговор с новым президентом США после выборов.

Венгерский премьер не раскрыл дополнительных деталей общения с миллиардером, однако добавил, что политики уже составили «большие планы на будущее».

Следует отметить, что Орбан, которого страны Запада регулярно критикуют за его часто пророссийскую позицию, высказывал схожие с Трампом взгляды на вторжение РФ в Украину, а также предлагал Киеву пойти на уступки Москве, чтобы остановить боевые действия.

Ранее мы писали о том, что Фицо хвалил китайско-бразильский «мирный план» и обвинял Запад в эскалации войны в Украине.