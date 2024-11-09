Как сообщает «НБН» со ссылкой на мнение члена «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Киев-24», из Украины выехали 6,8 млн человек, и в государстве остались, относительно экономически активными, то есть в трудоспособном возрасте — менее 14 млн граждан.

По словам Пендзина, из 14 млн человек, лишь около 6,5 млн населения продолжают работать в легальном секторе бизнеса, своевременно уплачивающем налоги, а 3 млн особ — получают заработную плату из госбюджета, включая трудоустроенных в сфере нацбезопасности и обороны, попросту, — военнослужащих Сил обороны.

Кроме того, эксперт отдельно высказался о заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля, касающемся того, что 98 процентов повесток отправлены военнообязанным, которые не платят налоги:

Государственная налоговая служба не рассылала повестки, это делали ТЦК/СП и Минобороны, а они базы налогоплательщиков не имеют точно.

Ранее мы писали о том, что в НБУ рассказывали, в каком году беженцы станут активнее возвращаться в Украину.