Как сообщает «НБН» со ссылкой на октябрьский «Инфляционный отчет», обнародованный на официальной странице Национального банка Украины, для перекрытия потенциального дефицита госбюджета, в стране могу снова повысить ставки либо действующих, либо ввести новые налоги.

В частности, макропрогнозом предусматриваются последующие законодательные корректировки, касающиеся увеличения ставок определенных налогов, таких, как военный сбор, отчисления с прибыли банков/небанковских финансовых учреждений или акцизов на табачные и алкогольные изделия.

При этом, по мнению аналитиков НБУ, поднятие налогов окажет различное влияние на темпы инфляции, в зависимости от параметров ставок. Например, вероятностный рост налога на добавленную стоимость (НДС) может спровоцировать краткосрочные проинфляционные риски, так как его увеличение сразу отразится на потребительских ценах.

Однако, влияние прямого налогообложения станет отличаться, в основном, нейтральным эффектом, поскольку проинфляционное действие немалых бюджетных расходов частично минимизируется самоограничениями в секторе частного потребления.

Ранее наш информационный портал писал о том, что НБУ прогнозировал резкое повышение цен из-за ускорения темпов инфляции.