Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу федерального правительства Германии, от главы правительства этой страны Олафа Шольца прозвучало заявление — переговоры с РФ о войне в нашей стране без участия самой Украины невозможны.

По словам Шольца, он по-прежнему придерживается принципа, с которым соглашаются почти все, — «ничего об Украине без Украины». Канцлер уверен, что подобная политика должна сохраняться и далее, поскольку о мире нельзя договориться «через головы украинцев», и по этой причине, «должно очень-очень четко» обсуждаться все необходимое для будущего с этого ракурса.

Отдельно Шольц добавил — следует продолжать поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ, так как «это очень важно». В частности, наша страна подтвердила решение стать европейским государством, входящим в ЕС, согласившись с демократическими ценностями и верховенством права, о чем свидетельствует, в том числе, и сопротивление в «этой ужасной войне».

Ранее мы писали о том, что экс-министр финансов Германии обвинял Шольца в препятствовании эффективной военной поддержке Украины.