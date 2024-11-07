Бывший министр финансов Германии обвинил канцлера в том, что он препятствует ФРГ предоставлять эффективную военную поддержку Украине. Шольц потребовал выделить для Киева 3 миллиарда евро, однако Линднер исключил такую возможность.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Berliner Zeitung.

Чиновник указал на сложную финансовую ситуацию и предложил главе правительства взамен передать для украинской армии крылатые ракеты Taurus. Канцлер категорически отклонил отправку дальнобойного оружия, сообщив министру о его увольнении.

Журналисты отмечают, что Свободная демократическая партия и Христианско-демократический союз Германии единодушны в вопросе поставок крылатых ракет в Украину.

Недавно лидер ХДС Фридрих Мерц призвал дать Кремлю 24-часовой ультиматум: если РФ за сутки не прекратит наносить удары по гражданской инфраструктуре, Берлин должен отправить Киеву Taurus, которые позволят бить по российской территории.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили причину задержки поставок западного оружия в Украину.