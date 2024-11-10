Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Новини.LIVE», по мнению экономиста Сергея Якубовского, обеспечить вливание средств иных государств в нашу экономику во время полномасштабной войны довольно сложно, но возможно.

По словам Якубовского, интенсификация зарубежного инвестирования сделает экономический сектор гораздо более прозрачным. Однако, на фоне войны такие действия будет осуществить весьма тяжело из-за угрозы регулярных обстрелов и масштабной коррупции. Впрочем, введение одной инновации в действительности способно привлечь достаточный объем средств.

В частности, эксперт-экономист полагает — укреплению экономики Украины зарубежным капиталом мешает то, что крупнейшие отечественные компании следует не приватизировать в пределах внутреннего рынка, а передавать в собственность европейским или американским инвесторам, и при подобном сценарии, в страну хлынут «большие деньги, и в нее начнут вкладываться»:

…Западные партнеры заинтересованы в том, чтобы развивать свои отрасли и работать на прибыль.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ спрогнозировали — новое повышение налогов ускорит темпы инфляции.