Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Media Center Ukraine, от главы Министерства финансов Сергея Марченко прозвучало заявление — в следующем году Кабмин не планирует пересматривать уровень социальных стандартов, то есть он останется неизменным.

По словам Марченко, в течение этого года правительство повысило «минималку» на 19 процентов, однако потенциала для последующего поднятия в ближайшие месяцы не предвидится. В частности, правительство планирует сохранить «нынешний уровень в 8 000 гривен на весь следующий год». При этом, чиновник добавил — финансировать социальную сферу продолжат стабильно.

Кроме того, в соответствии с утвержденной «Бюджетной декларацией на 2025–2027 годы», определенные социальные показатели не станут корректировать в большую сторону до прихода 2028 года. Речь идет о:

минимальной зарплате;

минимальной пенсии;

прожиточном минимуме.

Ранее мы писали о том, что в Раде рассказывали, кому из пенсионеров доплатят 2 361 гривны в 2025 году.