Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Минобороны Украины, постановлением Кабмина оперативно оптимизирован процесс (после запроса, направленного депутатами Киевского горсовета), позволяющий предоставлять улучшенное питания защитникам, госпитализированным в гражданские больницы.

Как стало известно, в вышеописанных типах медицинских учреждений, травмированные украинские воины станут питаться в соответствии со специальным рационом, определяемым перечнем продуктов, их количеством/весом, необходимым для одного военного ежесуточно, в частности, учитывающего индивидуальные потребности организма в период прохождения восстановления.

При этом, расчетная стоимость данного расширенного «меню», будет основываться на специальном «Каталоге продуктов», предварительно утвержденном Минобороны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ раскрывали детали обновленной боевой подготовки новобранцев.