Как сообщает «НБН» со ссылкой на аналитический материал «РБК-Украина», промышленность России, используя компоненты, отправленные Ираном, осуществляет сборку не менее 900 единиц дронов-камикадзе/ежемесячно.

В издании отмечают — российско-иранские «Герани-2/Шахеды» стали ключевой проблемой для Украины: на протяжении сентября-октября, государство-террорист практически каждую ночь запускало десятки этих БПЛА по различным регионам страны, стремясь истощить и разведать нашу систему противовоздушной обороны.

Согласно информации, которой располагает «РБК-Украина», далеко не все выпущенные вражеские беспилотники являются «Геранями-2/Шахедами», поскольку «вторая армия мира» использует для воздушных атак дроны дальнего радиуса действия, например, «Герберу».

Впрочем, фактически 1000-штучные объемы производства «Гераней-2/Шахедов», позволяют стране-агрессору еженощно терроризировать Украину, тем самым экономя дорогостоящие ракеты.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрывали количество американских ракет ATAMCS, которое есть у ВСУ.