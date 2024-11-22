Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники издания Financial Times, вчера армия Путина осуществила ракетную атаку на Днепр именно межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-26 «Рубеж».

Исходя из слов неуказанного высокопоставленного украинского военного чиновника, государство-террорист в четверг ударило по Днепру именно межконтинентальным «Рубежом» (дальность полета — около 6 000 километров), а не баллистикой средней дальности «Орешник», как уверял Путин.

Отметим, что 26 ноября состоится собрание совета «Украина-НАТО» для обсуждения первого применения РФ вышеописанной экспериментальной баллистической ракеты. При этом, следует добавить — «инновационная» ракета «Орешник» создана на базе устаревшей МБР «Рубеж», являющейся потенциальным носителем блока с ядерными боеголовками.

Ранее мы писали о том, что сегодня Рада отменила и перенесла заседание из-за возможного удара РФ по правительственному кварталу.