Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны США, Вашингтон намерен откорректировать действующий сценарий ядерного сдерживания из-за «возросшего ядерного потенциала» не только РФ, но и Китая.

По словам зампомощника главы Пентагона по вопросам ядерной политики Ричарда Джонсона, США остаются приверженны текущей военной доктрине, однако если потребуется провести корректировку ядерных сил, то следует подготовиться к осуществлению изменений оперативно, чтобы своевременно поддержать способность достижения высокой степени ядерного сдерживания на фоне усиления идентичного потенциала КНР и РФ.

Замдиректора по стратегической стабильности Объединенного штаба Грант Шнайдер добавил — Минобороны США, при участии Национального управления ядерной безопасности, уже предприняло ряд мер, нацеленных на расширение возможностей вышеописанного сдерживания:

…К 2030 годам, нам необходимо модернизировать наши ядерные силы, систему ядерного командования и управления, а также связанную с ними инфраструктуру.

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