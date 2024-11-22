Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал агентства Associated Press, от министра обороны Южной Кореи Шина Вонсика прозвучало заявление — государство-террорист отправило Северной Корее не только миллионы баррелей нефти за «откомандирование» пехоты для участия в войне против Украины, но и определенные технологии/вооружение.

Как стало известно, южнокорейская военная разведка обнаружила — страна-агрессор предоставила ракеты и прочее оборудование для усиления системы противовоздушной обороны Пхеньяна, поскольку КНДР столкнулась с соответствующими острыми потребностями, в частности, не смогла противодействовать сбрасыванию пропагандистских листовок на столицу Северной Кореи.

Кроме того, Москва также всесторонне «помогла» Северной Корее, открыв, в том числе, доступ к различным военным технологиям, включая те, которые требуются для развертывания надежной системы космического наблюдения.

Ранее мы писали о том, что Сеул намеревался расширить поддержку Украины из-за переброски солдат КНДР в РФ.