Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Путин и российская военная верхушка восхваляют вышеописанный удар по Украине, стремясь продвинуть дезинформационную кампанию, нацеленную на демонстративное преувеличение потенциала страны-агрессора, намереваясь одновременно оказать давление на государства Запада и Киев.

Исходя из слов Путина, «Орешник», якобы созданный на основе инновационных технологий, и не являющийся модификацией советских ракет, подготовлен к серийному производству, а, по мнению командующего Ракетными войсками РФ генерал-полковника Сергея Каракаева, данный боеприпас способен поражать цели по всей Европе, и не имеет «мировых аналогов».

Однако, западные и отечественные военные эксперты уверены: баллистический боеприпас средней дальности «Орешник» не является принципиально новым оружием, поскольку создан на базе межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». При этом, в ГУР МОУ полагают: «Орешник» — кодифицированное наименование проекта ракеты «Кедр» (модернизированной межконтинентальной ракеты «Ярс»), разрабатываемой с 2018 года.

В ISW резюмировали:

РФ получает выгоду от шумных заявлений об ударе 21 ноября и, вероятно, надеется, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты «Орешник» побудит Запад уменьшить свою поддержку Украины.

Ранее мы писали о том, как Буданов объяснял путаницу с названием «Орешника».