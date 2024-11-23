Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером 24 отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Короля Даниила Андрея Полухин в эфире YouTube-канала «Суспільне.Новини», оккупанты не прекращают обстреливать Часов Яр из ствольной артиллерии, с закрытых позиций танками, сбрасывают планирующие авиабомбы (КАБы) и интенсивно используют беспилотники — как FPV, так и камикадзе.

По словам Полухина, в течение последних суток, «освободители» несколько раз пытались штурмовать позиции Сил обороны, но успеха не достигли. При этом, враги прибегают к тактике малых групп, намереваясь зайти в тыл плацдарма ВСУ, чтобы там осуществлять «свою оперативную деятельность».

Также, данным группам, если и удается «просочиться» в тыл, то прорвать блокирование защитников не получается — «хорошие русские» остаются без боекомплекта, подкрепления и идентичного снабжение до обнаружения и уничтожения ВСУ.

Впрочем, спикер 24 ОМБр добавил:

Против наших ребят стоят регулярные части ВС РФ — бойцы, которых готовят к боевым действиям в условиях городской застройки и войны дронов. Они хорошо экипированы, и готовы к проведению штурмов.

Ранее мы писали о том, что в 24 ОМБр рассказывали, как оккупанты штурмуют Часов Яр и удается ли им продвигаться.