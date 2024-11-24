Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), программа «Воздушный патруль» является проектом кремлевского «Союза боевых искусств» и напрямую финансируется российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечают в ЦНС, вышеописанным способом, кремлевский тиран стремится внедрить во все общеобразовательные учреждения на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины учебные курсы по овладеванию управлением беспилотниками.

Предполагается, что Москва рассматривает такой процесс обучения украинских детей управлению БПЛА в качестве ключевого элемента подготовки к военной службе, то есть будущего непосредственного участия подросшего поколения в войне против собственной страны.

Можно подвести итог — оккупационные власти не прекращают интенсивно привлекать молодежь, включая детей, или в свои милитаризованные структуры, или к обеспечению работы объектов военно-промышленного комплекса («оборонки») РФ.

Ранее мы писали о том, что Боррель сообщал — российская «оборонка» производит оружие в четыре раза быстрее всех стран Евросоюза.