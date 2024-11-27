Не так давно нардеп Максим Ткаченко проговорился — около 150 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ или переселенцев) вернулись на временно оккупированные территории (ВОТ) из-за недостаточной соцподдержки Украиной.

Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Суспільне.Новини», от замглавы ОПУ Ирины Верещук, являющейся бывшим руководителем Минреинтеграции, прозвучало опровержение, касающееся вышеописанного возвращения ВПЛ.

Исходя из слов Верещук, после «месседжа» Ткаченко, в Офисе президента Украины (ОПУ) созвали совещание с участием правоохранителей, которые не подтвердили подобную информацию относительно оттока украинцев на ВОТ.

В частности, чиновница подчеркнула — Украина максимально закрыла границы с РФ и Беларусью, и потому население может лишь въезжать с оккупированных территорий, то есть обратное перемещение, — «фактически невозможно».

Кроме того, Верещук попыталась объяснить сокращение численности зарегистрированных ВПЛ, которое в течение последних месяцев уменьшилось на 250 000 человек: люди просто выехали за границу, утратив статус ВПЛ или вернулись в освобожденные регионы, такие, как Харьковщина и Херсонщина.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС объясняли, зачем захватчики провели детское соревнование по управлению дронами на ВОТ.