В Le Monde появлялась информация — ряд стран Запада снова начали дискутировать о потенциальной отправке своих регулярных армейских подразделений или частных военных компаний (ЧВК) на защиту Украины.

Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от посла Литвы при НАТО Дейвидаса Матульониса прозвучало заявление — Вильнюс поддерживает идею Парижа, касающуюся возможного «откомандирования» войск на территорию Украины, и, если Франция решится осуществить такую «операцию», то можно обойтись без разрешения всех стран-членов Североатлантического Альянса.

Исходя из мнения Матульониса, переброска войск в Украину может быть исключительно национальным решением или аналогичными действиями группы государств/коалиции, желающие присоединиться к этой инициативе, и, — «здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО».

При этом, пока передислокация иностранного контингента в Украину является «только идеей», и лидеры разных стран сформировали по этому поводу неоднозначные позиции, не схожие с предложением Франции.

Матульонис полагает — вышеописанная тематика может подниматься главами МИД НАТО на брюссельской встрече, запланированной на следующую неделю:

От них, прежде всего, зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся.

Ранее мы писали о том, что Меркель утверждала — путь Украины в НАТО в 2008 году спровоцировал бы РФ на вторжение.