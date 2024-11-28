Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Кабмина Украины, очередная правительственная программа под названием «Теплая зима», является составляющей президентской инициативы «Зимняя поддержка», и коснется малообеспеченных семей с детьми и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), содержащих несовершеннолетних с первой группой инвалидности.

Исходя из слов премьер-министра Дениса Шмыгаля, такая разновидность денежной помощи в 6 500 гривен на каждого ребенка, должна стать заметной поддержкой уязвимых категорий населения в зимний сезон: деньги можно потратить на приобретение детских теплых вещей, обуви и прочего, то есть эта финпомощь — целевая.

Также, премьер добавил — ко Дню св. Николая (6 декабря), детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (воспитываются в семьях опекунов/попечителей), выплатят по 1 000 гривен, в соответствии с программой одного из фондов ООН ЮНИСЕФ.

Ранее мы писали о том, что в «Укрпочте» называли категории граждан, которым «тысячу Зеленского» принесут домой почтальоны.