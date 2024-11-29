Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Telegraph, от экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона прозвучало заявление — войска его страны помогут защищать рубежи Украины, если будет подписан любой вариант мирных договоренностей с РФ.

По словам Джонсона, сфера ответственности за охрану потенциальной линии разграничения, после прекращения огня в Украине, судя по всему, будет «передана многонациональной группировке европейских миротворческих сил».

Бывший премьер-министр уверен — развертывание британских войск на территории Украины пройдет в рамках содействия неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, поскольку осуществление подобной европейской операции практически невозможно «без участия британцев».

Джонсон добавил — дело касается не боевых подразделений, способных противостоять россиянам, а о «частичном решении», согласно которому миротворческие силы берут под контроль границу, тем самым помогая украинцам.

Ранее мы писали о том, что литовский посол при НАТО объяснял, необходимо ли Франции согласие Альянса на отправку своих войск в Украину.