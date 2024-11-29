Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство Южной Кореи, видимо по итогам встречи с Умеровым, уже предоставило Украине 100 млн долларов в рамках финансирования бюджета нашего государства.

Исходя из слов Шмыгаля, вышеописанный транш является первой частью бюджетной помощи от наших южнокорейских партнеров, и полученные средства будут направлены на поддержку социального сектора Украины (выплату пенсий и зарплат).

Премьер добавил, что в текущем году, Сеул и Киев подписали соглашение, предусматривающее выделение Украине не менее 2,1 млрд долларов.

Шмыгаль подвел черту:

Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что японские власти намерены расширить финансовую поддержку Украины.