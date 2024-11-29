Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Технофан», в Минобороны заявили — территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК/СП) зачастую не оповещают военнообязанных о повестке, отправленной «Укрпочтой», и гражданин не знает о подобном письме «с вызовом» на военно-врачебную комиссию или для уточнения военно-учетных данных.

Помимо вышеуказанных ситуаций, фиксируются случаи отправки повестки на устаревший/неверный адрес военнообязанного, потому для устранения таких «трудностей», предполагается ввести функцию «трекинга повестки» в «Резерв+»: опция отобразит все стадии следования письменного извещения, непосредственно в мобильном госприложении.

Впрочем, вопреки очевидным преимуществам, трекинг повесток лишь обсуждается, но, судя по всему, будет реализован в краткосрочной перспективе, с целью улучшения информирования военнообязанных, сразу после проведения дополнительного анализа/разработки.

Ранее мы писали о том, что в «Резерв+» добавят «льготную» оплату штрафов от ТЦК/СП.