Как информирует «НБН» со ссылкой на источники LIGA.NET в Генштабе ВСУ, на протяжении этого месяца, к несению военной службу добровольно вернулись 6 000 защитников, ранее самовольно покинувших расположение своей части.

Как стало известно, вышеописанных «добровольцев» станут зачислять в резервные батальоны, и лишь позднее — направлять в «определенные», судя по всему, «штрафные» подразделения для продолжения службы.

При этом, источник из Генштаба подтвердил — генералитет тщательно мониторит указанный сомнительный процесс, и при фиксации массового оттока личного состава из части, в ней будет проведена проверка, а при засвидетельствовании халатного исполнения обязанностей командованием подразделения, гарантируется привлечение офицеров к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, существует ряд дополнительных наказаний:

Может идти речь о понижении в должности или в звании. Тех, кто не сможет работать с личным составом, переведут на низшие штабные должности.

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