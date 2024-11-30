Как сообщает «НБН» со ссылкой на статистику, размещенную на официальной странице Еврокомиссии, с необходимостью предоставления гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны, согласны 87 процентов (9 из 10 респондентов) граждан различных стран ЕС.

Также, 71 процентов опрошенных выступает за сохранение антироссийских экономических санкций, направленных на правительство РФ, включая компании и частные лица, территориально находящиеся в стране-агрессоре. Кроме того, 68 процентов респондентов одобряют выделение Украине регулярной финансовой помощи.

Помимо всего вышеуказанного, 6 из 10 европейцев не против предоставления Украине статуса потенциального члена ЕС, а 58 процентов согласны с тем, чтобы Брюссель приобретал и поставлял военное оборудование/боеприпасы в Украину.

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